JOE BONAMASSA: a luglio esce ''Breakthrough'', ascolta la titletrack

27/04/2025



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 @Transcendence sì grazie, so tutto a proposito. Io sono di Milano, ma ho parenti e amici a Roma, e conosco bene la differenza e il significato delle due espressioni, tipicamente romane. 8 Un grande,in continua creatività, fin troppo prolifico. È difficile star dietro alle sue continue pubblicazioni e collaborazioni 7 Da appassionato lettore, e sottolineo lettore, di Rocco Schiavone, confermo quanto dice @Rob. Siamo OT? E stic... Il pezzo è figo, molto gospel, ma il lyric video è insopportabile, parere mio. 6 So trovano anche diversi best of in giro, per farsi un\'idea. Il pezzo è notevole, impossibile non battere il piede. 5 @Transcendence: ascolta il primo con Beth Hart. Capolavoro assoluto. Per contro, Rocco Schiavone verrebbe a prenderti e ti metterebbe sacco di pece e piume addosso per quello che hai scritto dopo. Notoriamente non sono sinonimi, ma piuttosto contrari 4 Devo ancora recuperare tutti i precedenti, mai ascoltato nulla di suo. @Elluis: Non so se lo sai, ma in Centro Italia, il termine \"mecojoni\" è usato come termine ironico, come un sinonimo di \"sti\' cazzi\"... 3 Finalmente del vero blues. Potesse esprimersi così anche nei BCC. 2 Mè cojoni... si può dire? Che brano, che classe, Bonamassa sempre tanta roba! 1 Signor pezzo.