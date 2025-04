TESTAMENT: una data in Italia con Obituary, Destruction e Goatwhore

In questo periodo sto riascoltando i classici thrash anni 80 e i Testament sono stati una punta di diamante. Rispetto ad oggi, a quei tempi imho hanno pagato scelte di equipment, produzione e missaggio non sempre riuscite, ma il songwriting era sempre al top. Poi, anche nei decenni successivi, a mio parere non hanno mai fatto un disco davvero brutto. Non possiamo dire lo stesso per Metallica, Megadeth e Anthrax.