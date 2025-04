GHOST: il video ufficiale di ''Peacefield'' da ''Skeletá''

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 Per me è proprio come ho scritto. Non che sia un brutto disco ma c\'è qualcosa che nn fa mai arrivare al giusto climax. Ad esempio de profundis, la strofa davvero notevole, sepolcrale, mi stava partendo il brivido ma poi arriva il solito chorus AOR che blocca tutto. In generale c\'è qualcosa di troppo semplicistico e alcune song si chiudono all\'improvviso. Boh, leggo xhe è stato prodotto da tobias stesso, forse doveva farlo produrre ad altri 8 @brus lo riascolto e ti saprò dire. Comunque lo prenderò nel suo formato fisico 7 @rob, ahahah mi hai piegato cazzo. ma sei serio? ma davvero hai cambiato idea cosi, di botto? 6 Quel demone di Bergoglio era più satanista massonico di questo pagliaccio. 5 Basta! Questo disco fa schifo! Perché ho cambiato così repentinamente idea? Perché il commento di @Brus merita il premio di commento, quanto meno, del mese. Gli chiedo formalmente l\'autorizzazione a poter utilizzare la sua similitudine in altri contesti. STUPENDA! 4 ....ormai le maschere non servono più......è un altro gruppo... 3 Questa canzone è terribile (scusate la brutalità), come buona parte dell\'album 2 è il disco più debole, la parte oscura si è persa già da tempo ma almeno faceva ancora delle belle canzoni. Questo nuovo disco è come trombare con una ragazza carina che a metà dell\'amplesso ti dice \"basta\", e rimani a secco. 1 Per quanto mi riguarda, l\'ho ascoltato in streaming e mi è parso il \"solito\" bel disco. Anche questa volta NON mi hanno deluso