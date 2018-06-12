BEHEADED: i dettagli del nuovo album ''Għadam''

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VIRTUAL SYMMETRY
Veils of Illumination [Ed. digitale]
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DEATH SS
The Entity
02/05/25
BLEED
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FIRIENHOLT
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02/05/25
CREMATORY
Destination
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Children of Eve
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Espresso della Vita: Lunare
02/05/25
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CHAT PILE + AGRICULTURE
LEGEND CLUB - MILANO
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ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
01/05/25
DARK TRANQUILLITY + MOONSPELL + HIRAES
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
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HUMAN IMPACT
EL PASO OCCUPATO, VIA PASSO BUOLE 47 - TORINO
01/05/25
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TRAFFIC LIVE - ROMA
02/05/25
CHURCH OF CROW DOOM FESTIVAL (day 1)
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02/05/25
STRUNG OUT
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02/05/25
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02/05/25
PIERO PELÙ
CASA DELLA MUSICA - NAPOLI