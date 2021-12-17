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CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)

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LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

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CASA DELLA MUSICA - NAPOLI

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RIOT V + CRYSTAL VIPER
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/05/25
CHURCH OF CROW DOOM FESTIVAL (day 2)
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)

03/05/25
STRUNG OUT
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

03/05/25
MAKE THEM SUFFER + RESOLVE + CONJURER + IF NOT FOR ME
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

04/05/25
GHOST
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

04/05/25
AMENRA
TPQ - BOLOGNA

DEMON HUNTER: il videoclip del nuovo singolo ''I'm Done''
02/05/2025 - 12:39 (62 letture)

Indigo
Venerdì 2 Maggio 2025, 20.50.33
1
Molto interessante
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80
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