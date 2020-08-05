SPACE OF VARIATIONS: disponibile il nuovo singolo

02/05/25
PROPAGANDHI
At Peace
02/05/25
FIRIENHOLT
Night Eternal
02/05/25
BLEED
Bleed
02/05/25
THE FLOWER KINGS
Love
02/05/25
AMALEKIM
Shir Hashirim
02/05/25
HATE
Bellum Regiis
02/05/25
CREMATORY
Destination
02/05/25
NIGHTFALL
Children of Eve
02/05/25
MAESTRICK
Espresso della Vita: Lunare
03/05/25
SCHANDMAUL
Artus
02/05/25
CHURCH OF CROW DOOM FESTIVAL (day 1)
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)
02/05/25
STRUNG OUT
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
02/05/25
SOCCER MOMMY + BORED AT MY GRANDMAS HOUSE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
02/05/25
PIERO PELÙ
CASA DELLA MUSICA - NAPOLI
02/05/25
RIOT V + CRYSTAL VIPER
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
03/05/25
CHURCH OF CROW DOOM FESTIVAL (day 2)
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)
03/05/25
STRUNG OUT
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
03/05/25
MAKE THEM SUFFER + RESOLVE + CONJURER + IF NOT FOR ME
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
04/05/25
GHOST
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
04/05/25
AMENRA
TPQ - BOLOGNA