BURZUM: pubblicate le nuove canzoni ''What Will Come'' ed ''Elfland''

03/05/2025 - 11:36 (339 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 16 Boh, se ci fosse un altro nome qualsiasi non se ne parlerebbe nemmeno secondo me. Musicalmente davvero poca roba 15 Ascoltate per curiosità, elfland non mi dispiace l\'altra invece non mi dice niente. 14 A me non dispiace. Di sottofondo mentre leggo un libro preferibilmente fantasy. Se era il suo intento ci è riuscito. Se voleva essere qualcosa in più, allora... 13 Fallen aveva ancora il suo perché. Comunque, personaggio che ha fatto il suo tempo. 12 Ascoltato per curiosità, innocue. Mi fanno però pensare a \"chatGPT mi fai due canzoni in simil stile burzum con la registrazione low fi\" 11 Da Thule Land e Elf Land a maranza Land. Tristezza 10 Da Belus in poi, quasi solo lavori buoni. 9 Artisticamente da sempre uno dei miei preferiti 8 @Transcendence ah ecco, scusa ma non avevo colto 7 @Transcendence ah ecco, scusa ma non avevo colto 6 @Legalisedrugsandmurder: Ironia. 5 L\'unica occasione che ha avuto Burzy per fare i milioni è stata con la cover \"Boys Boys Boys\" di Sabrina Salerno. 4 Burzum mainstream? Fa i milioni? Ma da quando? 3 @d.r.i.: Sono nomi mainstream, fanno i milioni, non se ne andranno tanto facilmente. Comunque, la copertina fregata dai DoomSword e col paesaggio cambiato con l\'IA mi mancava. 2 Ah esiste ancora? Vabbè 1 Non ci posso fare niente, lo amo!