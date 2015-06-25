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03/05/25
SCHANDMAUL
Artus

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Psychiatric Dark Hotel

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KING PARROT
A Young Person`s Guide To King Parrot

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Even in Arcadia

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Black Star [EP]

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Rose Thorn Necklace

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Cult of Uzura

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03/05/25
CHURCH OF CROW DOOM FESTIVAL (day 2)
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)

03/05/25
STRUNG OUT
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

03/05/25
MAKE THEM SUFFER + RESOLVE + CONJURER + IF NOT FOR ME
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

04/05/25
GHOST
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

04/05/25
AMENRA
TPQ - BOLOGNA

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PIERO PELÙ
DEMODÉ CLUB - MODUGNO (BA)

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BRIGHT & BLACK
TEATRO CARCANO - MILANO

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AMENRA
MONK - ROMA

05/05/25
BRIGHT & BLACK
TEATRO CARCANO - MILANO

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AMENRA
LEGEND CLUB - MILANO
HIGH ON FIRE: un concerto a Milano
03/05/2025 - 11:40 (65 letture)

El Malparido
Sabato 3 Maggio 2025, 13.01.33
1
Comunque: hanno vinto un Grammy, hanno aumentato l\'audience, Pike fa parte degli Sleep (cachet alti), ma il prezzo del loro biglietto è fermo al 2012. Ammirevoli.
RECENSIONI
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ARTICOLI
08/06/2022
Live Report
HIGH ON FIRE + TONS
SoloMacello Fest, Circolo Magnolia (MI), 05/06/2022
28/06/2015
Live Report
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Alchemica Music Club, Bologna - 25/06/15
 
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