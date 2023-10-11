CASSIDY PARIS: ecco il nuovo singolo ''Butterfly''

05/05/25
DR. SCHAFAUSEN
Psychiatric Dark Hotel
06/05/25
KING PARROT
A Young Person`s Guide To King Parrot
09/05/25
JADE
Mysteries of a Flowery Dream
09/05/25
MUTTERLEIN
Amidst the Flames, May Our Organs Resound
09/05/25
SLEEP TOKEN
Even in Arcadia
09/05/25
ROXXCALIBUR
NWOBHM From the Vaults
09/05/25
GHOST BATH
Rose Thorn Necklace
09/05/25
SKAPHOS
Cult of Uzura
09/05/25
CANDLEMASS
Black Star [EP]
09/05/25
TETRARCH
The Ugly Side of Me
05/05/25
BRIGHT & BLACK
TEATRO CARCANO - MILANO
05/05/25
AMENRA
MONK - ROMA
06/05/25
AMENRA
LEGEND CLUB - MILANO
06/05/25
GIUSE THE LIZIA
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
06/05/25
COMBICHRIST + EXTIZE + CRIMSON VEIL + ESOTERIK
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
07/05/25
COMBICHRIST + EXTIZE + CRIMSON VEIL + ESOTERIK
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
07/05/25
MARLENE KUNTZ CON ORCHESTRA
TEATRO REPOWER, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
08/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
08/05/25
PIERO PELÙ
HIROSHIMA MON AMOUR, VIA CARLO BOSSOLI 83 - TORINO