ORBIT CULTURE: diffusa la nuova ''The Tales of War''

07/05/2025 - 18:56 (85 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 3 Tutto molto bello certamente tranne quando parte il solito growl 2 Spaccano il culo e anche di brutto. Fra i migliori gruppi metal moderni. La firma per la Century Media spero serva anche a fare ristampare i due precedenti CD che sono pressoché introvabili nonostante siano usciti da pochi anni, mi ricordo che tempo fa anche altri utenti lo avevano recriminato nei commenti del loro ultimo album. 1 È impressionante il "sonic wall" che ti sbattono in faccia...e una produzione sempre impeccabile...