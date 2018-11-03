GAAHLS WYRD: ascolta il nuovo singolo ''And the Now''

09/05/25
JADE
Mysteries of a Flowery Dream
09/05/25
CANDLEMASS
Black Star [EP]
09/05/25
GHOST BATH
Rose Thorn Necklace
09/05/25
ROXXCALIBUR
NWOBHM From the Vaults
09/05/25
SKAPHOS
Cult of Uzura
09/05/25
SLEEP TOKEN
Even in Arcadia
09/05/25
TETRARCH
The Ugly Side of Me
09/05/25
MUTTERLEIN
Amidst the Flames, May Our Organs Resound
09/05/25
DEFINE DEFILEMENT
Ruthless
09/05/25
BEHEMOTH
The Shit ov God
08/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
08/05/25
PIERO PELÙ
HIROSHIMA MON AMOUR, VIA CARLO BOSSOLI 83 - TORINO
09/05/25
MOTORPSYCHO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
09/05/25
BLOOD INCANTATION + MINAMI DEUTSCH
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
09/05/25
𝐇𝐎𝐔𝐑 𝐎𝐅 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
09/05/25
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
09/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
09/05/25
HOUR OF PENANCE + BLACK MOTEL SIX + NEURASTY + JUMPSCARE
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
09/05/25
ISOLA ROCK 2025 (day 2)
PALARISO – ISOLA DELLA SCALA (VERONA)
10/05/25
MOTORPSYCHO
VIDIA CLUB, VIA S. VITTORE 1128 - CESENA (FC)