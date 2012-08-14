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Mysteries of a Flowery Dream

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Rose Thorn Necklace

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Cult of Uzura

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Even in Arcadia

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The Ugly Side of Me

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Amidst the Flames, May Our Organs Resound

09/05/25
DEFINE DEFILEMENT
Ruthless

09/05/25
BEHEMOTH
The Shit ov God

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08/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

08/05/25
PIERO PELÙ
HIROSHIMA MON AMOUR, VIA CARLO BOSSOLI 83 - TORINO

09/05/25
MOTORPSYCHO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

09/05/25
BLOOD INCANTATION + MINAMI DEUTSCH
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

09/05/25
𝐇𝐎𝐔𝐑 𝐎𝐅 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

09/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

09/05/25
HOUR OF PENANCE + BLACK MOTEL SIX + NEURASTY + JUMPSCARE
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
ISOLA ROCK 2025 (day 2)
PALARISO – ISOLA DELLA SCALA (VERONA)

10/05/25
MOTORPSYCHO
VIDIA CLUB, VIA S. VITTORE 1128 - CESENA (FC)

KATATONIA: il lyric video del nuovo singolo ''Temporal''
07/05/2025 - 19:03 (70 letture)

RECENSIONI
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