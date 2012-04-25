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Mysteries of a Flowery Dream

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Even in Arcadia

09/05/25
TETRARCH
The Ugly Side of Me

09/05/25
MUTTERLEIN
Amidst the Flames, May Our Organs Resound

09/05/25
DEFINE DEFILEMENT
Ruthless

CONCERTI

08/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

08/05/25
PIERO PELÙ
HIROSHIMA MON AMOUR, VIA CARLO BOSSOLI 83 - TORINO

09/05/25
MOTORPSYCHO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

09/05/25
BLOOD INCANTATION + MINAMI DEUTSCH
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

09/05/25
𝐇𝐎𝐔𝐑 𝐎𝐅 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

09/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

09/05/25
HOUR OF PENANCE + BLACK MOTEL SIX + NEURASTY + JUMPSCARE
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
ISOLA ROCK 2025 (day 2)
PALARISO – ISOLA DELLA SCALA (VERONA)

10/05/25
MOTORPSYCHO
VIDIA CLUB, VIA S. VITTORE 1128 - CESENA (FC)

BATTLE BEAST: il videoclip del nuovo singolo ''Last Goodbye''
08/05/2025 - 11:33 (60 letture)

★Andrea★
Giovedì 8 Maggio 2025, 16.00.03
2
Che c*zzo di voce Metal che ha sta tipa, mammamia!
AlinoSky
Giovedì 8 Maggio 2025, 15.29.16
1
Gran bel pezzo
RECENSIONI
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ARTICOLI
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
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Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/04/2012
 
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