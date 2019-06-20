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Amidst the Flames, May Our Organs Resound

09/05/25
DEFINE DEFILEMENT
Ruthless

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09/05/25
MOTORPSYCHO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

09/05/25
BLOOD INCANTATION + MINAMI DEUTSCH
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

09/05/25
𝐇𝐎𝐔𝐑 𝐎𝐅 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

09/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

09/05/25
HOUR OF PENANCE + BLACK MOTEL SIX + NEURASTY + JUMPSCARE
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
ISOLA ROCK 2025 (day 2)
PALARISO – ISOLA DELLA SCALA (VERONA)

10/05/25
MOTORPSYCHO
VIDIA CLUB, VIA S. VITTORE 1128 - CESENA (FC)

10/05/25
FROZEN CROWN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

10/05/25
ALEXANDRIAN METAL ASSAULT
L\'OFFICINA, LARGO CATANIA 17 - ALESSANDRIA
MOONLIGHT HAZE: il video ufficiale di ''Awakening''
08/05/2025 - 18:40 (45 letture)

RECENSIONI
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09/07/2022
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Rugby Sound Festival - Parco Isola Fluviale del Castello, Legnano (MI), 30/06/2022
06/07/2020
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20/06/2019
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Per aspera ad astra
 
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