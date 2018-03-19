     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/05/25
GHOST BATH
Rose Thorn Necklace

09/05/25
ROXXCALIBUR
NWOBHM From the Vaults

09/05/25
ESCARNIUM
Inexorable Entropy

09/05/25
CANDLEMASS
Black Star [EP]

09/05/25
JADE
Mysteries of a Flowery Dream

09/05/25
SKAPHOS
Cult of Uzura

09/05/25
SLEEP TOKEN
Even in Arcadia

09/05/25
TETRARCH
The Ugly Side of Me

09/05/25
MUTTERLEIN
Amidst the Flames, May Our Organs Resound

09/05/25
DEFINE DEFILEMENT
Ruthless

CONCERTI

09/05/25
MOTORPSYCHO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

09/05/25
BLOOD INCANTATION + MINAMI DEUTSCH
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

09/05/25
𝐇𝐎𝐔𝐑 𝐎𝐅 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

09/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

09/05/25
HOUR OF PENANCE + BLACK MOTEL SIX + NEURASTY + JUMPSCARE
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
ISOLA ROCK 2025 (day 2)
PALARISO – ISOLA DELLA SCALA (VERONA)

10/05/25
MOTORPSYCHO
VIDIA CLUB, VIA S. VITTORE 1128 - CESENA (FC)

10/05/25
FROZEN CROWN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

10/05/25
ALEXANDRIAN METAL ASSAULT
L\'OFFICINA, LARGO CATANIA 17 - ALESSANDRIA
JADE: tutto il nuovo ''Mysteries Of A Flowery Dream'' in streaming
08/05/2025 - 18:43 (52 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
08/05/2025 - 18:43
JADE: tutto il nuovo ''Mysteries Of A Flowery Dream'' in streaming
17/04/2025 - 16:22
JADE: il video ufficiale di ''Darkness in Movement'' dal nuovo album
18/03/2025 - 09:56
JADE: dettagli e singolo del nuovo ''Mysteries of a Flowery Dream''
13/09/2024 - 07:59
JADE: ascolta lo split coi Sanctuarium ''The Sempiternal Wound''
15/08/2024 - 01:30
JADED HEART: a settembre il nuovo EP ''Intuition''
19/07/2024 - 09:21
JADE: in arrivo uno split coi Sanctuarium, ascolta un brano
02/11/2020 - 12:27
JADED HEART: ascolta il nuovo singolo ‘‘Reap What You Sow’’
12/10/2020 - 19:17
JADED HEART: online la titletrack di ''Stand Your Ground''
28/09/2020 - 19:57
JADED HEART: ''Stand Your Ground'' in arrivo a novembre
19/03/2018 - 17:50
JADED HEART: ecco il lyric video del nuovo singolo
ULTIME NOTIZIE
08/05/2025 - 19:09
OMINOUS RUIN: tutto il nuovo ''Requiem'' in streaming
08/05/2025 - 19:05
CHEPANG: guarda il video di ''Nirnaya'' dal nuovo album ''Jhyappa''
08/05/2025 - 19:02
BYZANTINE: guarda il lyric video del singolo ''The Unobtainable Sleep''
08/05/2025 - 18:57
FRANTIC FEST: svelato il bill completo con Ihsahn, Black Flag e altri
08/05/2025 - 18:49
TENEBRO: contratto con Time To Kill Records e in arrivo la raccolta ''Uomo Mangia Uomo''
08/05/2025 - 18:45
DEVINE DEFILEMENT: il lyric video del singolo ''Anthropophagic Apocalypse pt. 2 - The Lord of Flesh'
08/05/2025 - 18:40
MOONLIGHT HAZE: il video ufficiale di ''Awakening''
08/05/2025 - 11:33
BATTLE BEAST: il videoclip del nuovo singolo ''Last Goodbye''
08/05/2025 - 11:29
NOSOUND: a giugno il nuovo EP ''To The Core'', ascolta un brano
08/05/2025 - 11:25
SKAPHOS: tutto il nuovo ''Cult of Uzura'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     