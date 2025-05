SATCHVAI BAND: Satriani e Vai pubblicano ''I Wanna Play My Guitar'' con Glenn Hughes

09/05/2025 - 09:22



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 Glenn Hughes!!! 3 Grazie. Ho approfondito per curiosità. Aggiungo all\'elenco che è stato il chitarrista di Mylène Farmer. E qui penso che l\'amico @No Fun potrebbe condividere il mio entusiasmo per la cantante in questione. 2 No, Pete Thorn non fu chitarrista di nessun gruppo, è solo stato un innocente session e turnista live per Five for Fighting, Melissa Etheridge, Don Henley e Chris Cornell (da solista), è conosciuto più che altro per il suo canale Youtube e per la sua chitarra Suhr signature che arriva alla bellezza di 5700 euro (bei tempi quando, 5 anni fa, la stessa chitarra veniva \"solo\" 3200...). 1 Confesso di non aver mai sentito nominare prima il terzo chitarrista che si propone come in ibrido tra Jeff Beck e Pat Travers; tal Pete Thorn (poi scappa fuori che era il chitarrista di quel determinato gruppo che...). Classica canzone \"di\" Glenn Hughes tanto è caratterizzante. Bravini i due solisti. Potrebbero avere successo malgrado l\'età avanzata