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09/05/25
DEFINE DEFILEMENT
Ruthless

09/05/25
CANDLEMASS
Black Star [EP]

09/05/25
GHOST BATH
Rose Thorn Necklace

09/05/25
JADE
Mysteries of a Flowery Dream

09/05/25
SKAPHOS
Cult of Uzura

09/05/25
MUTTERLEIN
Amidst the Flames, May Our Organs Resound

09/05/25
TETRARCH
The Ugly Side of Me

09/05/25
SLEEP TOKEN
Even in Arcadia

09/05/25
ESCARNIUM
Inexorable Entropy

09/05/25
BEHEMOTH
The Shit ov God

CONCERTI

09/05/25
MOTORPSYCHO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

09/05/25
BLOOD INCANTATION + MINAMI DEUTSCH
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

09/05/25
𝐇𝐎𝐔𝐑 𝐎𝐅 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

09/05/25
WEATHER SYSTEMS + HAUNT THE WOODS
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

09/05/25
HOUR OF PENANCE + BLACK MOTEL SIX + NEURASTY + JUMPSCARE
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

09/05/25
ISOLA ROCK 2025 (day 2)
PALARISO – ISOLA DELLA SCALA (VERONA)

10/05/25
MOTORPSYCHO
VIDIA CLUB, VIA S. VITTORE 1128 - CESENA (FC)

10/05/25
FROZEN CROWN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

10/05/25
ALEXANDRIAN METAL ASSAULT
L\'OFFICINA, LARGO CATANIA 17 - ALESSANDRIA
CANDLEMASS: disponibile un brano dal nuovo EP
09/05/2025 - 18:38 (14 letture)

RECENSIONI
s.v.
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07/10/2017
Live Report
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Intervista
CANDLEMASS
Parla Leif Edling
 
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