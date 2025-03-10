BATTLE SYMPHONY: ascolta il brano ''Flower of the East''

15/05/25
WITCHCRAFT
Idag
16/05/25
KADAVAR (GER)
I Just Want to Be a Sound
16/05/25
PAUL DI ANNO
In Memory Of
16/05/25
SANDNESS
Vertigo
16/05/25
ELEVENTH RAY
Reviving Tehom
16/05/25
TARJA
Circus Life [Live Album]
16/05/25
GIANT
Stand and Deliver
16/05/25
NYTT LAND
Songs of the Shaman
16/05/25
DEAD CHASM
Spectral Tyranny
16/05/25
BLOOD MONOLITH
The Calling of Fire
10/05/25
MOTORPSYCHO
VIDIA CLUB, VIA S. VITTORE 1128 - CESENA (FC)
10/05/25
FROZEN CROWN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
10/05/25
ALEXANDRIAN METAL ASSAULT
L\'OFFICINA, LARGO CATANIA 17 - ALESSANDRIA
10/05/25
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
10/05/25
THE TOMMY FIAMENGHI BAND + XPLICIT
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
10/05/25
ISOLA ROCK 2025 (day 3)
PALARISO – ISOLA DELLA SCALA (VERONA)
11/05/25
MOTORPSYCHO
ORION LIVE CLUB, VIALE J.F. KENNEDY 52 – ROMA
11/05/25
PIERO PELÙ
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
13/05/25
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PALMARIVA LIVE CLUB - FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
14/05/25
MOVEMENTS + SWEET PILL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO