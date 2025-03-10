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FROZEN CROWN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

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10/05/25
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GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

10/05/25
THE TOMMY FIAMENGHI BAND + XPLICIT
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

10/05/25
ISOLA ROCK 2025 (day 3)
PALARISO – ISOLA DELLA SCALA (VERONA)

11/05/25
MOTORPSYCHO
ORION LIVE CLUB, VIALE J.F. KENNEDY 52 – ROMA

11/05/25
PIERO PELÙ
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

13/05/25
MOTORPSYCHO
PALMARIVA LIVE CLUB - FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

14/05/25
MOVEMENTS + SWEET PILL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
BATTLE SYMPHONY: ascolta il brano ''Flower of the East''
09/05/2025 - 21:44 (50 letture)

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