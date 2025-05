MOTORHEAD: a giugno esce ''The Manticore Tapes'', con le prime registrazioni del 1976

10/05/2025



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 ....come per altri artisti....si raschia il fondo del barile....le solite registrazioni perdute...che miracolosamente riappaiono..... 3 Ennesimo inutile magna magna di demo di canzoni già sentite mille volte che spacciano per inedito, perchè invece non pubblicano l\'album solista di Lemmy che apparentemente era quasi completo già anni prima che morisse? 2 ...solo che manca molto.Questo mi sa che lo prendo,vedo roba molto ghiotta. 1 Cosa dire della più grande Rock band di tutti i tempi?