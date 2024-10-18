     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/05/25
WITCHCRAFT
Idag

16/05/25
KADAVAR (GER)
I Just Want to Be a Sound

16/05/25
PAUL DI ANNO
In Memory Of

16/05/25
BLOOD MONOLITH
The Calling of Fire

16/05/25
ELEVENTH RAY
Reviving Tehom

16/05/25
DEAD CHASM
Spectral Tyranny

16/05/25
FULL OF HELL
Broken Sword, Rotten Shield

16/05/25
NYTT LAND
Songs of the Shaman

16/05/25
SANDNESS
Vertigo

16/05/25
TARJA
Circus Life [Live Album]

CONCERTI

15/05/25
LA FEMME
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

15/05/25
VICIOUS RUMORS
TBA - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

15/05/25
VICIOUS RUMORS
TBA - VERONA

16/05/25
VICIOUS RUMORS
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

16/05/25
VICIOUS RUMORS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

16/05/25
PIERO PELÙ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE

17/05/25
RAW POWER+ CALL THE COPS + CANCER SPREADING
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA

17/05/25
RECONSTRUCTION TOUR
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

17/05/25
ADUNATA di FEUDALESIMO e LIBERTA\'
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

17/05/25
FEUDALESIMO E LIBERTA’ (DAY 1)
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
ROYAL SORROW: disponibile il nuovo singolo
14/05/2025 - 21:24 (41 letture)

ALTRE NOTIZIE
14/05/2025 - 21:24
ROYAL SORROW: disponibile il nuovo singolo
03/02/2025 - 18:15
ROYAL SORROW: presentano il nuovo singolo ''Evergreen''
18/10/2024 - 15:30
ROYAL SORROW: in streaming l'esordio per InsideOut Music
ULTIME NOTIZIE
15/05/2025 - 00:24
CLUTCH: svelato il produttore del nuovo disco
15/05/2025 - 00:02
BORN OF OSIRIS: tutti i dettagli e la titletrack del nuovo album ''Through Shadows''
14/05/2025 - 21:44
CRYPTOPSY: in streaming ''Malicious Needs''
14/05/2025 - 19:43
LORD VIGO: online un nuovo brano da ''Walk the Shadows''
14/05/2025 - 19:36
VADER: ecco ''WIngs'' dalla riedizione di ''Litany''
14/05/2025 - 19:31
CRIMSON SHADOWS: ascolta la nuova canzone dal prossimo disco
14/05/2025 - 19:04
BARDOMAGNO: in streaming la clip di ''Chiedo Scudo''
14/05/2025 - 18:57
STYGIAN FAIR: ecco il singolo ''Abide Your Master'' dal nuovo album
14/05/2025 - 00:02
THE DEAD COWBOYS: a giugno il debutto con ‘‘The Dead Cowboys’’, ecco i dettagli
14/05/2025 - 00:02
RAMONDA: i dettagli del debutto da solista del cantante Santiago Ramonda
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     