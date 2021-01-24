PUPIL SLICER: guarda il video per ''Black Scrawl''

15/05/25
WITCHCRAFT
Idag
16/05/25
KADAVAR (GER)
I Just Want to Be a Sound
16/05/25
PAUL DI ANNO
In Memory Of
16/05/25
BLOOD MONOLITH
The Calling of Fire
16/05/25
ELEVENTH RAY
Reviving Tehom
16/05/25
DEAD CHASM
Spectral Tyranny
16/05/25
FULL OF HELL
Broken Sword, Rotten Shield
16/05/25
NYTT LAND
Songs of the Shaman
16/05/25
SANDNESS
Vertigo
16/05/25
TARJA
Circus Life [Live Album]
15/05/25
LA FEMME
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
15/05/25
VICIOUS RUMORS
TBA - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
15/05/25
VICIOUS RUMORS
TBA - VERONA
16/05/25
VICIOUS RUMORS
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
16/05/25
VICIOUS RUMORS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
16/05/25
PIERO PELÙ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE
17/05/25
RAW POWER+ CALL THE COPS + CANCER SPREADING
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
17/05/25
RECONSTRUCTION TOUR
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
17/05/25
ADUNATA di FEUDALESIMO e LIBERTA\'
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
17/05/25
FEUDALESIMO E LIBERTA’ (DAY 1)
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)