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Sphinct-Earth Society

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Dawnbringer: Chapter VII – The Amber Emperor

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Reqviem for the Oppressor

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In Oblivion

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Inferno Crematörio

23/05/25
THE OSSUARY
Requiem for the Sun

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20/05/25
LEAP
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

20/05/25
GOTTHARD + ECLIPSE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

23/05/25
THE GET UP KIDS
THE CAGE - LIVORNO

24/05/25
THE GET UP KIDS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

25/05/25
THE GET UP KIDS
LEGEND CLUB - MILANO

26/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

27/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

29/05/25
O.R.k. + LAMBSTONE + STREA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
YE BANISHED PRIVATEERS: il lyric video di ''Waves Away''
19/05/2025 - 18:27 (43 letture)

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