METALLICA: a Bologna nel 2026

22/05/2025 - 10:31 (383 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 9 Andrei solo per le due band di supporto ma le posso vedere da altre parti a prezzi nettamente più umani 8 Che che se ne dica prevedo che farà sold out in tempi brevi, con buona pace di tutti quelli che continuano a sparlare per un motivo o per l’altro, di questa band… 7 ....ma il Dall\'Ara sarà agibile tra un anno? Non iniziano i lavori quest estate? 6 Sarà un live che celebrerà i 40 del MOP,i 30 di Load e i 10 di Hardwired 5 Scherzi a parte, Load è un bel disco, per quanto venga spesso bocciato per partito preso... Certo non tra i migliori, e non da suonare per intero di sicuro...! 4 @metal rulez noooo io voglio Lulu per intero con l\'ologramma di Lou Reed..! 3 Con 2 delle mie band preferite di supporto, visto che non li vedo da troppi anni, stavolta non posso mancare ! 2 hanno anche detto che suoneranno load per intero 1 A tratti asfissianti