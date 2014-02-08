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Live at Rock Imperium Festival [Live Album]

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Sphinct-Earth Society

23/05/25
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Gary Moore Live - Live From Baloise Session

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The Vault - Fifty Years of Music

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THE CAGE - LIVORNO

24/05/25
THE GET UP KIDS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

25/05/25
THE GET UP KIDS
LEGEND CLUB - MILANO

26/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

27/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

29/05/25
O.R.k. + LAMBSTONE + STREA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

01/06/25
JERRY CANTRELL
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
HEXVESSEL: il visualizer della nuova ''Mother Destroyer''
22/05/2025 - 12:34 (53 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
12/02/2014
Live Report
ALCEST + HEXVESSEL + THE FAUNS
Circolo Colony, Brescia, 08/02/2014
 
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