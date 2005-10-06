     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il flyer del concerto
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/05/25
RONNIE ROMERO
Live at Rock Imperium Festival [Live Album]

23/05/25
BRUTAL SPHINCTER
Sphinct-Earth Society

23/05/25
GARY MOORE
Gary Moore Live - Live From Baloise Session

23/05/25
DON FELDER
The Vault - Fifty Years of Music

23/05/25
DALRIADA
Magvető

23/05/25
XENOS AD
Reqviem for the Oppressor

23/05/25
AGE OF APOCALYPSE
In Oblivion

23/05/25
FRAGMENTS OF UNBECOMING
Dawnbringer: Chapter VII – The Amber Emperor

23/05/25
HELLCRASH
Inferno Crematörio

23/05/25
AEXYLIUM
Myth of Mankind

CONCERTI

23/05/25
THE GET UP KIDS
THE CAGE - LIVORNO

24/05/25
THE GET UP KIDS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

25/05/25
THE GET UP KIDS
LEGEND CLUB - MILANO

26/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

27/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

29/05/25
O.R.k. + LAMBSTONE + STREA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

01/06/25
JERRY CANTRELL
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
PESTILENCE: una data a Modena
22/05/2025 - 20:50 (53 letture)

Elluis
Giovedì 22 Maggio 2025, 22.39.49
1
Sarebbe carino anche annunciare che suoneranno il giorno prima, il 28/11 a Roma, e il 30/11 a Torino, così magari uno si organizza in base alle distanze... sono date ufficiali del tour!
RECENSIONI
73
55
55
65
90
90
90
76
ARTICOLI
12/09/2018
Intervista
PESTILENCE
Musica, robot, smartphone e partite a pallone
18/02/2018
Live Report
PESTILENCE + GUESTS
Elyon Club, Rozzano (MI), 10/02/18
29/05/2011
Live Report
PESTILENCE + ANTROPOFAGUS + CORPSEFUCKING ART
Init Club, Roma, 20/05/2011
06/10/2005
Articolo
PESTILENCE
La biografia
 
ALTRE NOTIZIE
22/05/2025 - 20:50
PESTILENCE: una data a Modena
15/03/2024 - 09:47
PESTILENCE: ascolta la versione riregistrata di ''Horror Detox''
23/02/2024 - 08:11
PESTILENCE: annunciano il nuovo disco ''Levels of Perception''
13/11/2023 - 17:13
PESTILENCE: due concerti in Italia in occasione del tour best of
30/10/2023 - 11:23
DRACONICON: il video di ''Theatre of Sorrow'' da ''Pestilence''
02/09/2023 - 12:08
DRACONICON: i dettagli di ''Pestilence'', in uscita a novembre
24/07/2023 - 08:15
PESTILENCE: presentano il nuovo bassista
27/06/2023 - 10:42
PESTILENCE: si separano da Joost van der Graaf
17/03/2023 - 16:05
METALITALIA.COM FESTIVAL: dentro Paul di' Anno, Pestilence e Whiskey Ritual
05/11/2021 - 00:23
CENTINEX: ad aprile 2022 il nuovo mini-album ''The Pestilence''
ULTIME NOTIZIE
22/05/2025 - 20:59
GRUESOME: il videoclip di ''Condemned Identity''
22/05/2025 - 20:57
BLACKBRAID: ecco il brano ''Wardrums at Dawn on the Day of my Death'' dal nuovo album
22/05/2025 - 20:54
KATAKLYSM: pubblicano la nuova ''The Rabbit Hole''
22/05/2025 - 20:47
BEHEADED: il videoclip del nuovo singolo ''Il-Kittieb''
22/05/2025 - 12:34
HEXVESSEL: il visualizer della nuova ''Mother Destroyer''
22/05/2025 - 11:19
UNMERCIFUL: tutto il nuovo ''Devouring Darkness'' in streaming
22/05/2025 - 10:40
MORS PRINCIPIUM EST: dettagli e singolo del nuovo album ''Darkness Invisible''
22/05/2025 - 10:39
NECK DEEP: diffuso il nuovo singolo ''You Should See Me Now''
22/05/2025 - 10:31
METALLICA: a Bologna nel 2026
21/05/2025 - 18:54
IGORRR: online il videoclip di ''Blastbeat Falafel'' dal nuovo ''Amen''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     