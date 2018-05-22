GRUESOME: il videoclip di ''Condemned Identity''

23/05/25
RONNIE ROMERO
Live at Rock Imperium Festival [Live Album]
23/05/25
BRUTAL SPHINCTER
Sphinct-Earth Society
23/05/25
GARY MOORE
Gary Moore Live - Live From Baloise Session
23/05/25
DON FELDER
The Vault - Fifty Years of Music
23/05/25
DALRIADA
Magvető
23/05/25
XENOS AD
Reqviem for the Oppressor
23/05/25
AGE OF APOCALYPSE
In Oblivion
23/05/25
FRAGMENTS OF UNBECOMING
Dawnbringer: Chapter VII – The Amber Emperor
23/05/25
HELLCRASH
Inferno Crematörio
23/05/25
AEXYLIUM
Myth of Mankind
23/05/25
THE GET UP KIDS
THE CAGE - LIVORNO
24/05/25
THE GET UP KIDS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
25/05/25
THE GET UP KIDS
LEGEND CLUB - MILANO
26/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
27/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
29/05/25
O.R.k. + LAMBSTONE + STREA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA
31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
01/06/25
JERRY CANTRELL
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE