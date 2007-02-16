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BATTLE SYMPHONY
Digenes Akritas

30/05/25
RIVERS OF NIHIL
Rivers of Nihil

30/05/25
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30/05/25
PLANNING FOR BURIAL
It’s Closeness, It’s Easy

30/05/25
THE HAUNTED
Songs of Last Resort

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LORD VIGO
Walk the Shadows

30/05/25
OBSIDIAN TONGUE
Eclipsing Worlds of Scorn

30/05/25
THE SPEAKER WARS
The Speaker Wars

30/05/25
SKID ROW
Revolutions per Minute [Ristampa]

30/05/25
SAVAGED
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24/05/25
THE GET UP KIDS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

25/05/25
THE GET UP KIDS
LEGEND CLUB - MILANO

26/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

27/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

29/05/25
O.R.k. + LAMBSTONE + STREA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

01/06/25
JERRY CANTRELL
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

02/06/25
IAN PAICE
DRUSO - RANICA (BG)
DRAWN AND QUARTERED: annunciato il nuovo album ''Lord of Two Horns''
23/05/2025 - 18:11 (36 letture)

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