TRIVAX: ascolta il nuovo album ''The Great Satan''

29/05/25
BATTLE SYMPHONY
Digenes Akritas
30/05/25
RIVERS OF NIHIL
Rivers of Nihil
30/05/25
VADER
Humanihility
30/05/25
PLANNING FOR BURIAL
It’s Closeness, It’s Easy
30/05/25
THE HAUNTED
Songs of Last Resort
30/05/25
LORD VIGO
Walk the Shadows
30/05/25
OBSIDIAN TONGUE
Eclipsing Worlds of Scorn
30/05/25
THE SPEAKER WARS
The Speaker Wars
30/05/25
SKID ROW
Revolutions per Minute [Ristampa]
30/05/25
SAVAGED
Rising
24/05/25
THE GET UP KIDS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
25/05/25
THE GET UP KIDS
LEGEND CLUB - MILANO
26/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
27/05/25
BORN OF OSIRIS + INGESTED + ENTHEOS + THE VOYNICH CODE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
29/05/25
O.R.k. + LAMBSTONE + STREA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA
31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
01/06/25
JERRY CANTRELL
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
02/06/25
IAN PAICE
DRUSO - RANICA (BG)