DORO: ascolta l'inedita ''Warriors of the Sea''

24/05/2025 - 11:22



Simone "McCallon" Calloni 4 Hellbound, che disco! 3 Questa è la 'comfort zone' dell attuale doro. Doro vive nel metal e per il metal old school in modo sincero e genuino. A parte gli albums ' burning ...' e ' hellbound' molto vicini allo speed degli eighties ovviamente, poi si è spostata in zona mainstrem e reidio friendly... prendere o lasciare 🤘🎸🍻 2 Beh condivido il commento sotto come persona sembra genuina in quello che fa ma la qualità ormai sempre più scadente, neanche ci prova ad alzare il livello medio dei suoi prodotti . 1 Letteralmente riciclato la foto della copertina di forever warrior. Artista ormai finita