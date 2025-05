THE DEVIL WEARS PRADA: l'ex-batterista Daniel Williams è deceduto in un incidente aereo

24/05/2025 - 11:54



Avevo letto, cavolo... rip Un altro Cessna Citation II fu responsabile di un altro incidente del 4 settembre 2025 che fece 4 vittime, chiaramente completamente diverso: a causa di una possibile totale perdita di pressione nella cabina di controllo (sono 3 anni che stanno investigando sulle cause), tutti i membri a bordo persero conoscenza, e l'aereo, che sarebbe dovuto atterrare a Colonia, Germania, continuò il viaggio fino a schiantarsi in mare aperto, vicino la Lettonia, rimasto senza benzina.