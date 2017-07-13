SHIRAZ LANE: ascolta ''Plastic Heart''

30/05/25
RIVERS OF NIHIL
Rivers of Nihil
30/05/25
TRIVAX
The Great Satan
30/05/25
PLANNING FOR BURIAL
It’s Closeness, It’s Easy
30/05/25
THE HAUNTED
Songs of Last Resort
30/05/25
VELJESSURMA
Haltioissaan
30/05/25
LORD VIGO
Walk the Shadows
30/05/25
OBSIDIAN TONGUE
Eclipsing Worlds of Scorn
30/05/25
THE SPEAKER WARS
The Speaker Wars
30/05/25
SKID ROW
Revolutions per Minute [Ristampa]
30/05/25
SAVAGED
Rising
31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA
31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
01/06/25
JERRY CANTRELL
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
02/06/25
IAN PAICE
DRUSO - RANICA (BG)
02/06/25
SLAM DUNK FESTIVAL
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA