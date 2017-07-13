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RIVERS OF NIHIL
Rivers of Nihil

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The Great Satan

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PLANNING FOR BURIAL
It’s Closeness, It’s Easy

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Haltioissaan

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Walk the Shadows

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Eclipsing Worlds of Scorn

30/05/25
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The Speaker Wars

30/05/25
SKID ROW
Revolutions per Minute [Ristampa]

30/05/25
SAVAGED
Rising

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31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

01/06/25
JERRY CANTRELL
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

02/06/25
IAN PAICE
DRUSO - RANICA (BG)

02/06/25
SLAM DUNK FESTIVAL
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
SHIRAZ LANE: ascolta ''Plastic Heart''
29/05/2025 - 13:48 (96 letture)

Shock
Giovedì 29 Maggio 2025, 15.21.36
1
A proposito ci copie trite e ritrite, grandissimi Shiraz Lane, che riescono sempre a proporre grande musica con un cantante eccezzionale.
RECENSIONI
75
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