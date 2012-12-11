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30/05/25
RIVERS OF NIHIL
Rivers of Nihil

30/05/25
PLANNING FOR BURIAL
It’s Closeness, It’s Easy

30/05/25
THE HAUNTED
Songs of Last Resort

30/05/25
OBSIDIAN TONGUE
Eclipsing Worlds of Scorn

30/05/25
THE SPEAKER WARS
The Speaker Wars

30/05/25
SKID ROW
Revolutions per Minute [Ristampa]

30/05/25
GOLEM OF GORE
Ultimo Mondo Cane

30/05/25
LORD VIGO
Walk the Shadows

30/05/25
VADER
Humanihility

30/05/25
TRIVAX
The Great Satan

CONCERTI

31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

01/06/25
JERRY CANTRELL
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

02/06/25
IAN PAICE
DRUSO - RANICA (BG)

02/06/25
SLAM DUNK FESTIVAL
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
DESASTER: in arrivo il nuovo album ''Kill All Idols''
30/05/2025 - 17:04 (43 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
28/04/2017
Live Report
TOTAL DESASTER NIGHT
Bandidos Place, Messina, 22/04/2017
22/02/2017
Live Report
DESASTER + GUESTS
Circolo Colony, Brescia, 17/02/17
11/12/2012
Live Report
OPHIS + GRAND SUPREME BLOOD COURT + DESASTER + ROADKILL XIII + SLAUGHTER COMMAND
Ohrakel, Ingolstadt (Monaco di Baviera, Germania), 01/12/2012
 
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