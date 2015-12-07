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30/05/25
RIVERS OF NIHIL
Rivers of Nihil

30/05/25
PLANNING FOR BURIAL
It’s Closeness, It’s Easy

30/05/25
THE HAUNTED
Songs of Last Resort

30/05/25
OBSIDIAN TONGUE
Eclipsing Worlds of Scorn

30/05/25
THE SPEAKER WARS
The Speaker Wars

30/05/25
SKID ROW
Revolutions per Minute [Ristampa]

30/05/25
GOLEM OF GORE
Ultimo Mondo Cane

30/05/25
LORD VIGO
Walk the Shadows

30/05/25
VADER
Humanihility

30/05/25
TRIVAX
The Great Satan

CONCERTI

31/05/25
THE JESUS LIZARD
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

31/05/25
JERRY CANTRELL
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

01/06/25
JERRY CANTRELL
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

02/06/25
IAN PAICE
DRUSO - RANICA (BG)

02/06/25
SLAM DUNK FESTIVAL
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
MALEVOLENT CREATION: insieme ai Massacre in Italia
30/05/2025 - 17:07 (55 letture)

RECENSIONI
60
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s.v.
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ARTICOLI
02/08/2022
Live Report
MALEVOLENT CREATION + DARK REDEEMER + DEFYING PLAUGUE
Legend Club, Miano (MI), 21/07/2022
07/12/2015
Live Report
MALEVOLENT CREATION + GRAVE + PENTAGRAM (CHILE)
CIRCOLO COLONY, Brescia( BS ) 03/12/15
 
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20/10/2022 - 09:40
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23/01/2019 - 22:51
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12/01/2019 - 10:37
MALEVOLENT CREATION: nuovo brano ascoltabile in streaming
14/12/2018 - 11:54
MALEVOLENT CREATION: online il video di ''Decimated''
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MALEVOLENT CREATION: diffuso il lyric video del primo singolo dal nuovo disco
15/11/2018 - 21:05
MALEVOLENT CREATION: svelati i dettagli del nuovo disco
03/09/2018 - 11:31
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30/05/2025 - 17:04
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