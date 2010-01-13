     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Jeff Singer
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/06/25
NINTH CIRCLE
Anthem of the Immortal

06/06/25
GAAHLS WYRD
Braiding the Stories

06/06/25
KATATONIA
Nightmares as Extensions of the Waking State

06/06/25
A-Z
A2Z²

06/06/25
BLUDGEONED BY DEFORMITY
Epoch Of Immorality

06/06/25
ORTHODOX
A Door Left Open

06/06/25
AUSTERE
The Stillness of Dissolution

06/06/25
VADER
Litany [Vinyl Reissue]

06/06/25
HELLFOX
The Spectrum of Human Gravity

06/06/25
VOLBEAT
God Of Angels Trust

CONCERTI

02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

02/06/25
IAN PAICE
DRUSO - RANICA (BG)

02/06/25
SLAM DUNK FESTIVAL
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

05/06/25
ALAN SPARHAWK
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

06/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
PARADISE LOST: annunciato il nuovo batterista
02/06/2025 - 09:37 (48 letture)

RECENSIONI
86
87
74
90
88
80
85
60
78
78
77
82
83
81
78
79
80
ARTICOLI
08/09/2024
Articolo
PARADISE LOST
No Celebration - La Biografia Ufficiale dei Paradise Lost
13/05/2020
Intervista
PARADISE LOST
Trentadue anni di nero ossidiana
06/11/2017
Intervista
PARADISE LOST
47 anni all'anagrafe, 13 sul palco
01/11/2017
Live Report
PARADISE LOST + PALLBEARER + SINISTRO
Phenomenon, Fontaneto D'Agogna (NO), 28/10/2017
07/11/2015
Live Report
PARADISE LOST + LUCIFER
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 02/11/2015
13/01/2010
Live Report
PARADISE LOST + SAMAEL
Paradisi perduti, occasioni sprecate
 
ALTRE NOTIZIE
02/06/2025 - 09:37
PARADISE LOST: annunciato il nuovo batterista
30/05/2025 - 08:09
PARADISE LOST: si separano dal batterista Guido Zima
05/05/2025 - 16:45
PARADISE LOST: una data a Padova coi Messa
30/04/2025 - 00:15
PARADISE LOST: il nuovo album è in fase di missaggio
07/03/2025 - 16:47
PARADISE LOST: nuovo disco previsto entro fine anno
07/12/2023 - 12:05
LUPPOLO IN ROCK: dentro Amorphis e Paradise Lost
18/11/2023 - 12:16
PARADISE LOST: al lavoro sul seguito di ''Obsidian''
08/11/2023 - 11:20
PARADISE LOST: ascolta la versione riregistrata di ''Embers Fire''
06/10/2023 - 22:29
PARADISE LOST: annunciano i dettagli di ‘‘Icon 30’’, ascolta il primo singolo
21/08/2023 - 23:39
PARADISE LOST: completate le nuove registrazioni di ''Icon''
ULTIME NOTIZIE
02/06/2025 - 10:26
WARMEN: pubblicano il lyric video della titletrack di ''Band of Brothers''
02/06/2025 - 10:21
JBO: presentano un brano dal prossimo disco
02/06/2025 - 10:09
BATTLE BEAST: a dicembre una data in Italia
02/06/2025 - 09:46
SISTER: ecco ''Blood Sacrifice''
02/06/2025 - 09:34
LIGHTS OF VIMANA: ascolta il nuovo singolo ''Nowhere''
30/05/2025 - 17:14
THE HAUNTED: guarda il video di ''Death To The Crown''
30/05/2025 - 17:10
GOLEM OF GORE: tutto il nuovo ''Ultimo Mondo Cane'' in streaming
30/05/2025 - 17:07
MALEVOLENT CREATION: insieme ai Massacre in Italia
30/05/2025 - 17:04
DESASTER: in arrivo il nuovo album ''Kill All Idols''
30/05/2025 - 10:44
NICKLAS SONNE: ascolta ''Helldivers Anthem'' da ''Electric Dreams''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     