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03/06/25
NINTH CIRCLE
Anthem of the Immortal

06/06/25
GAAHLS WYRD
Braiding the Stories

06/06/25
KATATONIA
Nightmares as Extensions of the Waking State

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06/06/25
BLUDGEONED BY DEFORMITY
Epoch Of Immorality

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A Door Left Open

06/06/25
AUSTERE
The Stillness of Dissolution

06/06/25
VADER
Litany [Vinyl Reissue]

06/06/25
HELLFOX
The Spectrum of Human Gravity

06/06/25
VOLBEAT
God Of Angels Trust

CONCERTI

02/06/25
THE JESUS LIZARD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

02/06/25
IAN PAICE
DRUSO - RANICA (BG)

02/06/25
SLAM DUNK FESTIVAL
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

05/06/25
ALAN SPARHAWK
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

06/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
JBO: presentano un brano dal prossimo disco
02/06/2025 - 10:21 (38 letture)

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