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06/06/25
TURNSTILE
Never Enough

06/06/25
GRUESOME
Silent Echoes

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ORTHODOX
A Door Left Open

06/06/25
HELLFOX
The Spectrum of Human Gravity

06/06/25
VADER
Litany [Vinyl Reissue]

06/06/25
KATATONIA
Nightmares as Extensions of the Waking State

06/06/25
BLUDGEONED BY DEFORMITY
Epoch Of Immorality

06/06/25
GAAHLS WYRD
Braiding the Stories

06/06/25
A-Z
A2Z²

06/06/25
VOLBEAT
God Of Angels Trust

CONCERTI

04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

05/06/25
ALAN SPARHAWK
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

06/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
LORD WIND
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/06/25
STEVEN WILSON
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
XANDRIA: online il videoclip di ''Live The Tale''
03/06/2025 - 16:10 (121 letture)

rob83
Martedì 3 Giugno 2025, 22.11.42
2
mai piaciuti più di tanto ci sono altri gruppi che di symphonic metal ne sanno a pacchi e loro sono molto banali a mio avviso
PS
Martedì 3 Giugno 2025, 20.53.39
1
Canzone piuttosto banale...Peccato, perché l\'ultimo album era molto bello.
RECENSIONI
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ARTICOLI
24/01/2017
Intervista
XANDRIA
A tu per tu con Dianne van Giersbergen
17/11/2012
Live Report
KAMELOT + XANDRIA ed altri
Estragon, Bologna, 13/11/2012
22/04/2012
Live Report
EPICA + STREAM OF PASSION + XANDRIA
Alcatraz, Milano, 17/04/2012
 
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