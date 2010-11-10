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The Spectrum of Human Gravity

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VOLBEAT
God Of Angels Trust

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04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

05/06/25
ALAN SPARHAWK
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

06/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
LORD WIND
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/06/25
STEVEN WILSON
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
SODOM: pubblicano la nuova ''Taphephobia''
04/06/2025 - 16:29 (14 letture)

RECENSIONI
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13/09/2011
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