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06/06/25
TURNSTILE
Never Enough

06/06/25
GRUESOME
Silent Echoes

06/06/25
ORTHODOX
A Door Left Open

06/06/25
HELLFOX
The Spectrum of Human Gravity

06/06/25
VADER
Litany [Vinyl Reissue]

06/06/25
KATATONIA
Nightmares as Extensions of the Waking State

06/06/25
BLUDGEONED BY DEFORMITY
Epoch Of Immorality

06/06/25
GAAHLS WYRD
Braiding the Stories

06/06/25
A-Z
A2Z²

06/06/25
VOLBEAT
God Of Angels Trust

CONCERTI

04/06/25
ONSLAUGHT + CRYPTOSIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/06/25
WHORES. + HELP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

05/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/06/25
ONSLAUGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

05/06/25
ALAN SPARHAWK
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

06/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
LORD WIND
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/06/25
STEVEN WILSON
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
COUNTERPARTS: una data ad agosto
04/06/2025 - 16:42 (14 letture)

RECENSIONI
80
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