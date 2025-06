TESTAMENT: a breve la fine dei lavori sul seguito di ‘‘Titans of Creation’’

06/06/2025 - 00:00 (161 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 @progster, io di boiler femminili me ne intendo abbastanza, non mi fanno paura, poi la cavallona olandese non mi sembra così grossa, considerato che è anche alta 4 LAMBRUSCORE,dal punto di vista fisico avrei più paura della Jansen che di Billy... 3 La gnoccona allora non ci sarà? Meglio così. Diciamo che un pezzo potrei anche tollerarlo, non più di uno però 2 ...anche se sarebbe stato interessante ascoltare la grande Floor cimentarsi in un duetto del genere. 1 Ottimo...ho letto che la collaborazione con la Jansen non ci sarà.