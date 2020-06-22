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06/06/25
HELLFOX
The Spectrum of Human Gravity

06/06/25
TURNSTILE
Never Enough

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KATATONIA
Nightmares as Extensions of the Waking State

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ORTHODOX
A Door Left Open

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Litany [Vinyl Reissue]

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Braiding the Stories

06/06/25
AUSTERE
The Stillness of Dissolution

06/06/25
GRUESOME
Silent Echoes

06/06/25
VOLBEAT
God Of Angels Trust

CONCERTI

06/06/25
DECAPITATED + CRYPTOPSY + WARBRINGER + CARNATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
LORD WIND
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/06/25
STEVEN WILSON
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

10/06/25
MUNICIPAL WASTE + DEATH ANGEL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/06/25
MUNICIPAL WASTE + DEATH ANGEL
EUR SOCIAL PARK, DOTTA EMILIA PONTICIELLO, VIALE DI VAL FIORITA - ROMA

11/06/25
WUNDERHORSE
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

15/06/25
IN FLAMES + LACUNA COIL
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

15/06/25
GREEN DAY
FIRENZE ROCKS, VISARNO ARENA - FIRENZE
EVANESCENCE: ascolta ''Fight Like a Girl'' dalla OST del film ''Ballerina''
06/06/2025 - 10:36 (78 letture)

RECENSIONI
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