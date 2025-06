PARADISE LOST: svelati i dettagli di ''Ascension'' e un singolo

06/06/2025



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 Lo prenderò. Ma ammetto che dopo The plague i cd li ho ascoltati il tempo dí assimilarli e metterli in bacheca. Questo pezzo mi intriga 3 Copertina e canzone belle! solamente avrei preferito la foto della copertina che la prendesse tutta non solo come una carta dei tarocchi.... ma sono gusti personali.... aspetterò l\'album intero per dare un giudizio comunque! 2 Entrata e pure uscita 1 Mi ricorda molto Punishment throught time da The plague within : comunque oscura e sporca. 👌🏻