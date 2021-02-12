INGLORIOUS: disponibile il singolo ''Say What You Wanna Say''

10/06/25
DEATHGOAT
Dragged into Realms Below
13/06/25
THE RISEN DREAD
Death From Above
13/06/25
BYZANTINE
Harbingers
13/06/25
NIGHTBEARER
Defiance
13/06/25
HEXVESSEL
Nocturne
13/06/25
BUCKCHERRY
Roar Like Thunder
13/06/25
EVADNE
The Fragile Light Of Fireflies
13/06/25
METALLICA
Load (Remastered)
13/06/25
FALLUJAH
Kaleidoscopic Waves
13/06/25
SIGH
I Saw the World’s End – Hangman’s Hymn MMXXV
07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
07/06/25
LORD WIND
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
08/06/25
STEVEN WILSON
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
10/06/25
MUNICIPAL WASTE + DEATH ANGEL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/06/25
MUNICIPAL WASTE + DEATH ANGEL
EUR SOCIAL PARK, DOTTA EMILIA PONTICIELLO, VIALE DI VAL FIORITA - ROMA
11/06/25
WUNDERHORSE
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
15/06/25
IN FLAMES + LACUNA COIL
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
15/06/25
GREEN DAY
FIRENZE ROCKS, VISARNO ARENA - FIRENZE
16/06/25
AVENGED SEVENFOLD
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)