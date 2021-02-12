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10/06/25
DEATHGOAT
Dragged into Realms Below

13/06/25
THE RISEN DREAD
Death From Above

13/06/25
BYZANTINE
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13/06/25
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Defiance

13/06/25
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13/06/25
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Roar Like Thunder

13/06/25
EVADNE
The Fragile Light Of Fireflies

13/06/25
METALLICA
Load (Remastered)

13/06/25
FALLUJAH
Kaleidoscopic Waves

13/06/25
SIGH
I Saw the World’s End – Hangman’s Hymn MMXXV

CONCERTI

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
LORD WIND
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/06/25
STEVEN WILSON
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

10/06/25
MUNICIPAL WASTE + DEATH ANGEL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/06/25
MUNICIPAL WASTE + DEATH ANGEL
EUR SOCIAL PARK, DOTTA EMILIA PONTICIELLO, VIALE DI VAL FIORITA - ROMA

11/06/25
WUNDERHORSE
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

15/06/25
IN FLAMES + LACUNA COIL
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

15/06/25
GREEN DAY
FIRENZE ROCKS, VISARNO ARENA - FIRENZE

16/06/25
AVENGED SEVENFOLD
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
INGLORIOUS: disponibile il singolo ''Say What You Wanna Say''
06/06/2025 - 19:37 (55 letture)

RECENSIONI
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