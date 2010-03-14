     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/06/25
DEATHGOAT
Dragged into Realms Below

13/06/25
THE RISEN DREAD
Death From Above

13/06/25
BYZANTINE
Harbingers

13/06/25
NIGHTBEARER
Defiance

13/06/25
HEXVESSEL
Nocturne

13/06/25
BUCKCHERRY
Roar Like Thunder

13/06/25
EVADNE
The Fragile Light Of Fireflies

13/06/25
METALLICA
Load (Remastered)

13/06/25
FALLUJAH
Kaleidoscopic Waves

13/06/25
SIGH
I Saw the World’s End – Hangman’s Hymn MMXXV

CONCERTI

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
STEVEN WILSON
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

07/06/25
LORD WIND
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/06/25
STEVEN WILSON
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

10/06/25
MUNICIPAL WASTE + DEATH ANGEL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/06/25
MUNICIPAL WASTE + DEATH ANGEL
EUR SOCIAL PARK, DOTTA EMILIA PONTICIELLO, VIALE DI VAL FIORITA - ROMA

11/06/25
WUNDERHORSE
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

15/06/25
IN FLAMES + LACUNA COIL
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

15/06/25
GREEN DAY
FIRENZE ROCKS, VISARNO ARENA - FIRENZE

16/06/25
AVENGED SEVENFOLD
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
AIRBOURNE: ecco il singolo ''Gutsy''
06/06/2025 - 21:16 (57 letture)

RECENSIONI
75
67
82
ARTICOLI
03/11/2019
Live Report
AIRBOURNE + SUPERSUCKERS
Alcatraz, Milano, 29/10/2019
24/06/2013
Live Report
AIRBOURNE + THE GUESTZ
Orion Live Club, Roma, 19/06/2013
14/03/2010
Live Report
AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
 
ALTRE NOTIZIE
06/06/2025 - 21:16
AIRBOURNE: ecco il singolo ''Gutsy''
13/04/2023 - 16:10
AIRBOURNE: una data coi Royal Republic a Pordenone
16/07/2022 - 11:46
AIRBOURNE: al lavoro su un nuovo disco in studio
07/06/2022 - 16:53
AIRBOURNE: in Italia per un concerto
04/09/2020 - 14:11
AIRBOURNE: saranno headliner all'Alpen Flair Festival la prossima estate
30/10/2019 - 16:24
AIRBOURNE: presentato il video di ''Backseat Boogie''
19/10/2019 - 11:12
AIRBOURNE: ascolta ''She Gives Me Hell'' dal nuovo album
11/10/2019 - 11:52
AIRBOURNE: disponibile il singolo ''Backseat Boogie''
05/09/2019 - 20:11
AIRBOURNE: il videoclip di ''Boneshaker''
23/08/2019 - 13:44
AIRBOURNE: la titletrack e tutti i dettagli di ''Boneshaker''
ULTIME NOTIZIE
06/06/2025 - 21:11
HELLOWEEN: rivelata la copertina di ''Giants & Monsters''
06/06/2025 - 19:42
REINFORCER: previsto per agosto il nuovo ''Ice and Death''
06/06/2025 - 19:37
INGLORIOUS: disponibile il singolo ''Say What You Wanna Say''
06/06/2025 - 19:29
ARJEN LUCASSEN: ascolta il trailer del suo nuovo album solista
06/06/2025 - 19:26
PARADISE LOST: svelati i dettagli di ''Ascension'' e un singolo
06/06/2025 - 10:36
EVANESCENCE: ascolta ''Fight Like a Girl'' dalla OST del film ''Ballerina''
06/06/2025 - 10:32
SABATON: presentano la nuova ''Hordes of Khan''
06/06/2025 - 10:17
AMORPHIS: i dettagli di ''Borderland'' e il primo singolo
06/06/2025 - 00:28
BUSH: ascolta ''The Land of Milk and Honey'' dal nuovo ‘'I Beat Loneliness''
06/06/2025 - 00:03
POWERWOLF: annunciano il nuovo disco dal vivo ''Wildlive (Live at Olympiahalle)''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     