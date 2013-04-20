     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/06/25
SIGH
I Saw the World’s End – Hangman’s Hymn MMXXV

13/06/25
EVADNE
The Fragile Light Of Fireflies

13/06/25
BYZANTINE
Harbingers

13/06/25
THE RISEN DREAD
Death From Above

13/06/25
NIGHTBEARER
Defiance

13/06/25
HEXVESSEL
Nocturne

13/06/25
BUCKCHERRY
Roar Like Thunder

13/06/25
METALLICA
Load (Remastered)

13/06/25
LIGHTS OF VIMANA
Neopolis

13/06/25
FALLUJAH
Kaleidoscopic Waves

CONCERTI

15/06/25
IN FLAMES + LACUNA COIL
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

15/06/25
GREEN DAY
FIRENZE ROCKS, VISARNO ARENA - FIRENZE

16/06/25
AVENGED SEVENFOLD
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

16/06/25
KING DIAMOND + PARADISE LOST
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

16/06/25
KING DIAMOND + PARADISE LOST
ALCATRAZ - MILANO

17/06/25
SLIPKNOT + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

17/06/25
DEFTONES
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

19/06/25
FONTAINES D.C.
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

19/06/25
KORPIKLAANI
ROCCA MALATESTIANA - CESENA

20/06/25
KORPIKLAANI + FUROR GALLICO
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
CRYPTOPSY: disponibile la nuova ''Dead Eyes Replete''
11/06/2025 - 17:49 (122 letture)

lisablack
Mercoledì 11 Giugno 2025, 22.24.54
2
Si gode alla grande🤟
lethalzorker
Mercoledì 11 Giugno 2025, 18.38.16
1
zio can...che bastonata! anche questa super promossa! solo 9 gg all\'alba!
RECENSIONI
75
50
79
73
87
92
89
ARTICOLI
19/09/2014
Live Report
CRYPTOPSY + DISGORGE + JUNGLE ROT
Circolo Colony, Brescia - 14/09/14
25/04/2013
Live Report
CRYPTOPSY + CATTLE DECAPITATION + DECREPIT BIRTH + Altri
Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 20/04/2013
 
ALTRE NOTIZIE
11/06/2025 - 17:49
CRYPTOPSY: disponibile la nuova ''Dead Eyes Replete''
14/05/2025 - 21:44
CRYPTOPSY: in streaming ''Malicious Needs''
15/04/2025 - 16:18
CRYPTOPSY: dettagli e singolo del nuovo album ''An Insatiable Violence''
14/06/2024 - 11:38
CRYPTOPSY: firmano con Season of Mist, in arrivo nuova musica e ristampe
19/01/2024 - 08:19
CRYPTOPSY: è deceduto il cantante Martin Lacroix
06/12/2023 - 08:04
CRYPTOPSY: con gli Atheist per quattro concerti
09/08/2023 - 16:29
CRYPTOPSY: in streaming la clip di ''Flayed the Swine''
08/07/2023 - 10:21
CRYPTOPSY: ''As Gomorrah Burns'' è il nuovo album, ascolta ''In Abeyance''
09/05/2023 - 09:33
CRYPTOPSY: firmano con Nuclear Blast Records
05/01/2022 - 13:44
CRYPTOPSY: in arrivo un'edizione per il 25° anniversario di ''None so Vile''
ULTIME NOTIZIE
11/06/2025 - 18:36
BRUCE DICKINSON: a luglio esce ''More Balls to Picasso'', ascolta ''Gods of War''
11/06/2025 - 17:57
STRAY FOR THE PATH: in Italia per il tour d'addio
11/06/2025 - 17:54
BURNING WITCHES: una data in Italia
11/06/2025 - 17:51
NAILED TO OBSCURITY: ecco il videoclip di ''Spirit Corrosion''
11/06/2025 - 10:36
LUNATIC SOUL: il nuovo album in arrivo per Inside Out Music, ascolta un estratto
11/06/2025 - 10:32
VESTIGE: online il nuovo singolo ''Envy''
11/06/2025 - 10:28
ATHEIST: due concerti in Italia
11/06/2025 - 10:24
AVERSIONS CROWN: in arrivo l'EP ''A Voice from the Outer Dark'', online un brano
11/06/2025 - 10:22
THE GREAT SEA: il video ufficiale di ''Eden Unfolded''
11/06/2025 - 10:19
DEADGUY: disponibile il singolo ''War With Strangers''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     