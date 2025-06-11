STRAY FOR THE PATH: in Italia per il tour d'addio

13/06/25
SIGH
I Saw the World’s End – Hangman’s Hymn MMXXV
13/06/25
EVADNE
The Fragile Light Of Fireflies
13/06/25
BYZANTINE
Harbingers
13/06/25
THE RISEN DREAD
Death From Above
13/06/25
NIGHTBEARER
Defiance
13/06/25
HEXVESSEL
Nocturne
13/06/25
BUCKCHERRY
Roar Like Thunder
13/06/25
METALLICA
Load (Remastered)
13/06/25
LIGHTS OF VIMANA
Neopolis
13/06/25
FALLUJAH
Kaleidoscopic Waves
15/06/25
IN FLAMES + LACUNA COIL
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
15/06/25
GREEN DAY
FIRENZE ROCKS, VISARNO ARENA - FIRENZE
16/06/25
AVENGED SEVENFOLD
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
16/06/25
KING DIAMOND + PARADISE LOST
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
16/06/25
KING DIAMOND + PARADISE LOST
ALCATRAZ - MILANO
17/06/25
SLIPKNOT + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA
17/06/25
DEFTONES
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
19/06/25
FONTAINES D.C.
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
19/06/25
KORPIKLAANI
ROCCA MALATESTIANA - CESENA
20/06/25
KORPIKLAANI + FUROR GALLICO
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)