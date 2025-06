KING DIAMOND: il nuovo ''Saint Lucifer's Hospital 1920'' sar pronto prima di Natale

14/06/2025 - 13:07 (210 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 Peccato che per il tour europeo Myrkur non ci sia,al suo posto Hel Pyre delle Nervosa 6 Gran bel pezzo. E poi c Myrkur. Quindi il pezzo ancora pi bello 5 Io due volte pi una con i fate. Merita sicuramente, ma stavolta passo 4 @Legalise Esatto, quello che ho pensato anche io😂 Comunque luned sar a Milano, non l'ho mai visto live 3 Con i tempi che ha non far in tempo a finirla.. 2 Addirittura una trilogia ? 1 E' sempre un piacere parlare del Re e sentirlo, anche se dal 2000 in poi la vena compositiva assai in ribasso. Speriamo per questo.