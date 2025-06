BLACK SABBATH: in arrivo a luglio una versione rimasterizzata di ''The Eternal Idol''

15/06/2025 - 10:35 (240 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 per se fanno un ristampa stile mob rules e heaven and hell ( in cui ci il lavoro di ristampa piu evidenti ) sarebbero interessanti 7 Il mio preferito dellera Martin e rester Cross Purposes, ma ovviamente anche questo un bel disco. Chiss cosa sarebbero stati con Ray Gillen, una voce tra le mie preferite. Questa edizione la trovo assolutamente inutile, come indicato gi dagli altri, e quoto Rain sullodio verso i digipack!!! 6 Le ristampe della BMG non sarebbero neanche male se non fosse per questa scelta ostinata di farli in digipack un tipo di confezione-formato che odio con tutto me stesso! Per fortuna i dischi di Dokken, Ratt, Overkill e anche quelli dei Sabbath periodo Dio e Tony Martin li ho in stampe precedenti in jewel case (la classica custodia in plastica con parti sostituibili) e tutti assolutamente autentici e verificati. 5 Stanno proprio raschiando il fondo... la deluxe non era gia remastered (2010)? Due rimasterizzazioni in 15 anni? Mah... comunque disco splendido 4 La vedo come @Duke. Ho sia il vinile sia la Deluxe. Qualsiasi cosa sia questa non vale quel gioiello 3 Ho la deluxe, ma ad un prezzo accettabile potrei recuperarlo pi avanti. 2 Gli album del periodo Martin non saranno mai abbastanza rivalutati. 1 ...penso che la versione deluxe che in mio possesso...sia la migliore...visto che ci sono come bonus .... le canzoni cantate da gillen.....