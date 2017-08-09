     
 
IN EVIDENZA
Album

The Haunted
Songs of Last Resort
Autoprodotti

Alchemist (IT)
Sacrifice
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/06/25
SCARDUST
Souls

20/06/25
BLACK MAJESTY
Oceans of Black

20/06/25
ANGEL OF DAMNATION
Ethereal Blasphemy

20/06/25
HELMS DEEP
Chasing the Dragon

20/06/25
CRYPTOPSY
An Insatiable Violence

20/06/25
LEVERAGE
Gravity

20/06/25
PATRISTIC
Catechesis

20/06/25
TENEBRAE IN PERPETUUM
Vacuum Coeli

20/06/25
ALESTORM
The Thunderfist Chronicles

20/06/25
NAD SYLVAN
Monumentata

CONCERTI

17/06/25
SLIPKNOT + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

17/06/25
DEFTONES
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

19/06/25
FONTAINES D.C.
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

19/06/25
KORPIKLAANI
ROCCA MALATESTIANA - CESENA

20/06/25
KORPIKLAANI + FUROR GALLICO
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

21/06/25
NANOWAR OF STEEL
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

24/06/25
LINKIN PARK
IPPODROMO SNAI LA MAURA - MILANO

24/06/25
SAVATAGE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

24/06/25
NINE INCH NAILS
PARCO DELLA MUSICA - MILANO

25/06/25
GORILLA BISCUITS
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
IMPUREZA: disponibile un singolo del nuovo album
16/06/2025 - 21:28 (43 letture)

ALTRE NOTIZIE
16/06/2025 - 21:28
IMPUREZA: disponibile un singolo del nuovo album
15/05/2025 - 11:07
IMPUREZA: dettagli e singolo del nuovo album ''Alcázares''
09/11/2017 - 10:17
IMPUREZA: ascolta il nuovo disco in streaming
11/10/2017 - 20:39
IMPUREZA: ecco la premiere di un nuovo brano
06/09/2017 - 19:13
IMPUREZA: disponibile il lyric video di 'Sangre Para Los Dioses'
09/08/2017 - 19:53
IMPUREZA: nuovo brano ascoltabile in streaming
ULTIME NOTIZIE
16/06/2025 - 21:44
S.R.L.: ascolta il singolo ''Le Idi di Marzo''
16/06/2025 - 21:38
EDENBRIDGE: previsto per gennaio il nuovo album
16/06/2025 - 21:34
PATTY GURDY: online la clip di '' The Dragon From Lowerhill''
16/06/2025 - 21:19
ROYAL REPUBLIC: ecco la cover di ''Venus''
16/06/2025 - 21:14
ARJEN ANTHONY LUCASSEN: presentato il singolo ''Our Final Song''
16/06/2025 - 17:05
VISIONS OF ATLANTIS: a luglio esce ''Armada Live Over Europe''
15/06/2025 - 10:35
BLACK SABBATH: in arrivo a luglio una versione rimasterizzata di ''The Eternal Idol''
15/06/2025 - 10:22
ORBIT CULTURE: il videoclip ufficiale della titletrack di ''Death Above Life''
15/06/2025 - 10:11
PRESTO BALLET: la band di Kurdt Vanderhoof torna con ''Dreamentia''
14/06/2025 - 16:40
LIV SIN: ad agosto esce il nuovo ''Close Your Eyes''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     