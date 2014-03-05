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20/06/25
MALEVOLENCE
Where Only the Truth Is Spoken

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17/06/25
SLIPKNOT + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

17/06/25
DEFTONES
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

19/06/25
FONTAINES D.C.
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

19/06/25
KORPIKLAANI
ROCCA MALATESTIANA - CESENA

20/06/25
KORPIKLAANI + FUROR GALLICO
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

21/06/25
NANOWAR OF STEEL
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

24/06/25
LINKIN PARK
IPPODROMO SNAI LA MAURA - MILANO

24/06/25
SAVATAGE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

24/06/25
NINE INCH NAILS
PARCO DELLA MUSICA - MILANO

25/06/25
GORILLA BISCUITS
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
MALHKEBRE: ritornano con il nuovo ''To Those Who Forged Us''
17/06/2025 - 11:25 (49 letture)

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