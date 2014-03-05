MALHKEBRE: ritornano con il nuovo ''To Those Who Forged Us''

18/06/25
SCARDUST
Souls
20/06/25
ANGEL OF DAMNATION
Ethereal Blasphemy
20/06/25
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Chasing the Dragon
20/06/25
CRYPTOPSY
An Insatiable Violence
20/06/25
BLACK MAJESTY
Oceans of Black
20/06/25
LEVERAGE
Gravity
20/06/25
TENEBRAE IN PERPETUUM
Vacuum Coeli
20/06/25
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20/06/25
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The Thunderfist Chronicles
20/06/25
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17/06/25
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FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA
17/06/25
DEFTONES
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
19/06/25
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19/06/25
KORPIKLAANI
ROCCA MALATESTIANA - CESENA
20/06/25
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LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
21/06/25
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24/06/25
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25/06/25
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