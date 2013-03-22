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20/06/25
MALEVOLENCE
Where Only the Truth Is Spoken

20/06/25
BLACK MAJESTY
Oceans of Black

20/06/25
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Gravity

20/06/25
TENEBRAE IN PERPETUUM
Vacuum Coeli

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An Insatiable Violence

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Catechesis

20/06/25
ANGEL OF DAMNATION
Ethereal Blasphemy

20/06/25
NAD SYLVAN
Monumentata

20/06/25
ALESTORM
The Thunderfist Chronicles

CONCERTI

19/06/25
FONTAINES D.C.
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

19/06/25
KORPIKLAANI
ROCCA MALATESTIANA - CESENA

20/06/25
KORPIKLAANI + FUROR GALLICO
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

21/06/25
NANOWAR OF STEEL
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

24/06/25
LINKIN PARK
IPPODROMO SNAI LA MAURA - MILANO

24/06/25
SAVATAGE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

24/06/25
NINE INCH NAILS
PARCO DELLA MUSICA - MILANO

25/06/25
GORILLA BISCUITS
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

26/06/25
MILLENCOLIN
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

26/06/25
GORILLA BISCUITS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
ALESTORM: online il singolo ''The Storm''
18/06/2025 - 21:03 (44 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
25/11/2022
Live Report
ALTER BRIDGE + HALESTORM + MAMMOTH WVH
Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/11/2022
27/05/2020
Intervista
ALESTORM
Quello che ci pare, come pare a noi
16/11/2013
Live Report
ALTER BRIDGE + HALESTORM
Atlantico, Roma, 11/11/2013
27/03/2013
Live Report
ALESTORM + EX DEO + LAGERSTEIN
New Age Club, Roncade (TV), 22/03/2013
 
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